Adıyaman'da köy korucusu kazada öldü... 9 yaralı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olan köy korucusu Ali Murtaza Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 9 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Havutlu Köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen çapa motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü A.E.G., M.D., A.F.Y., Z.G., R.G., E.G., A.G., Ö.G., H.G. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Tut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Murtaza Yücel (30), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Yücel’in cansız bendeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yücel'in köy korucusu olduğu olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.