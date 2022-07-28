Adıyaman'da köprülü kavşak için ilk kepçe

Adıyaman'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı için projelendirilen farklı seviyeli köprülü kavşak inşaatını için ilk kepçe vuruldu. Başkan Kılınç, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgi aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,Atatürk Bulvarı üzerine farklı seviyeli köprülü kavşak (battı-çıktı) projesinin ikincisi için de ilk kepçenin vurulduğunu müjdeledi.

Daha önce Altınşehir-Üniversite Kavşağında yapımı tamamlanan farklı seviyeli köprülü kavşak projesinin ikincisinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında yapılması için yoğun gayret ortaya koyan Adıyamanlı siyasilerin girişimleri sayesinde hayata geçirilen proje hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, sorumlulardan gelinen noktayla ilgili bilgi aldı.

Karayolları Elazığ Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve beraberindeki teknik ekiple, Adıyaman Belediyesinde görevli teknik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdan sonra kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, inşaatın planlanandan daha evvel bitirilmesi ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Kılınç, "AK Parti hükümeti ile birçok önemli yatırıma kavuşan Adıyaman'ımız da büyük bir projenin daha hayata geçirilmesi için ilk kepçe vuruldu. Adıyaman trafiğine ciddi bir ivme kazandıracağını düşündüğümüz battı-çıktı çalışmaları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında başladı. Bu projenin böyle önemli bir aşamaya gelmesinde katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlık yetkililerimize, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın'a, AK Parti Adıyaman milletvekillerimize, parti teşkilatımıza, bakanlık çalışanlarımıza, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü yetkililerimize ve belediyede görevli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.