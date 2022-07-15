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Adıyaman'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Yerel 15.07.2022, 16:06
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi.
Mehmet Y. idaresindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Emine Y., Ashaf Y., Abdullah Yıldız ve Ömer Yıldız yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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