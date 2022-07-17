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Adıyaman'da komşu kavgasını polisler ayırdı
Yerel 17.07.2022, 09:04
Adıyaman’da, iki kapı komşu arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Bozbey Mahallesinde iki karşı komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin kavga eden şahıslara müdahale etmesi sonucunda kavga eden taraflar birbirinden ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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