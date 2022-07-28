Adıyaman'da kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da sürücüsü öğrenilemeyen 02 KH 716 plakalı hafif ticari araç ile Rıza Aksoy idaresindeki 02 AB 5840 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada Rıza Aksoy ve Ayşe Aksoy yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesi ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.