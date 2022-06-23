Adıyaman'da KADES tanıtıldı

Adıyaman il merkezinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği KADES uygulaması, AVM içerisinde oluşturulan stantla kadınlara tanıtıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faliyetleri kapsamında, farkındalık oluşturmak ve şiddete karşı bilinçlendirmek için Adıyaman Park AVM içerisinde KADES standı kuruldu.

KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapmak ve kamu kurumları iş birliği içerisinde olmayı hedeflenen farkındalık standa yapılan çalışmalara destek olarak kadına yönelik şidetle ilgili birimlerde çalışan Jandarma Komutanlığı personeli, Aile Sosyal Hizmetler ve Şiddet Önleme Merkezi personeli ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetler personeli de hazır bulundu.

Faaliyet kapsamında 250 kadına ulaşıldığı ve akıllı telefonlarına KADES uygulaması yükletilmesi yönünde bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Bilgilendirme ve stand ziyaretine katılan kadınlara Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nce yaptırılan KADES anahtarlığı ile kitap ayracı hediye edildi.