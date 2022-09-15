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Adıyaman'da işyerine kurşunlama
Yerel 15.09.2022, 09:00
Adıyaman'da bir iş yeri motosiketli ve maskeli iki şüpheli tarafından kurşunlanırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
E.A ait olan bir iş yerine motosikletli maskeli iki şüpheli tarafından ateş açan şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı.
İş yerine isabet edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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