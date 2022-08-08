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Adıyaman'da iki kardeşin tartışması kavgaya dönüştü: 1 gözaltı
Yerel 08.08.2022, 09:02
Adıyaman'da iki Suriyeli uyruklu kardeş arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 1 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.
Suriye uyruklu iki kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırılırken, kavgaya karışan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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