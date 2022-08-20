Adıyaman'da iki grup birbirine girdi

Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga meydana geldi. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, kavga akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.