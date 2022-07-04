Adıyaman'da ihtara uymadı... İstinat duvarı durdurdu!

Adıyaman’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle önce bir otomobile sonra bir sitenin istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman Müftülük Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

02 FN 060 plakalı otomobil, denetim noktasında polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sonucu önce 02 ABF 696 plakalı otomobile, sonra da sitenin istinat duvarına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan, isminin Samet A., olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Sürücü Samet A., polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile sıkıştığı otomobilden çıkarılıp Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.