Adıyaman'da husumetli tartışma: 5 gözaltı

Adıyaman'da cadde üzerinde karşılaşan husumetli olduğu öğrenilen grup arasında çıkan tartışmada 5 şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Olay, Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokat kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.

Polis kavgaya karıştığı belirlediği 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.