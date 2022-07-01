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Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 5 gözaltı!
Yerel 01.07.2022, 10:11
Adıyaman'da hırsızlık için girdikleri işyerinden 600 lira çalan 5 kadın polis tarafından gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Bülent Çakar'a ait olan ekmek fırınına gelen 5 kadın işyerindekilerini oyalayarak ekmek alarak ayrıldılar. Bir süre sonra Çakar, kasada 600 lira paranın eksik olduğunu fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesine başvurdu.
Polis tarafından yapılan incelemede şüpheli 5 kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.
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