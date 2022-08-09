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Adıyaman'da hırsızlar kameralara yakalandı
Yerel 09.08.2022, 10:31
Adıyaman'da 2 şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.ADIYAMAN (İGFA) - İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de 5 katlı bir binanın ikinci katında E.A'ya ait evden çeşitli inşaat malzemeleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre ekipler sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S. ile F.D. gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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