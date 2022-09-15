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Adıyaman'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Yerel 15.09.2022, 12:59
Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Ahmet E. idaresindeki 02 AAC 205 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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