Adıyaman'da güvenli eğitim için eş zamanlı denetim

Yurt genelinde okul çağındaki çocukları huzur ve güvenliği için yapılan uygulama kapsamında Adıyaman'da da bin 286 şahıs ile birlikte çok sayıda araç, işyeri, park ve bahçe ile metruk yerler kontrol edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri yurt genelindeki eş zamanlı huzur uygulamasını Adıyaman'da da gerçekleştirdi.

Saat 07:30-18:00 saatleri arasında "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde güvenli eğitimleri için yapılan uygulamalarda; bin 286 şahıs ile 115 araç kontrol edildi.

Uygulamada ayrıca 45 işyeri, 33 park ve bahçe, 15 metruk yer kontrol edilirken, 1 şahsın başkasına ait banka kartlarının kulanılması suçundan arandığı, 1 şahsın da 7258 SKM suçundan arandığı tespit edildi.

8 araç sürücüsüne trafik yönünden idari para cezası uygulandığı genel kontrolde, okul servis araçlarına yönelik denetimde ise 74 araç ve sürücüsü kontrol edildi.