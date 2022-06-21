Adıyaman'da görünmez kaza! 5 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip yere düştü

Adıyaman’da 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip, kapalı olan sinekliğin açılmasıyla beton zemine düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, annesi hastanede sinir krizi geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Olay, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanının 3’ncü katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki ismi öğrenilmeyen erkek çocuk, mutfakta yemek yapmakta olan annesi habersizce dışarı bakmak için sinekli takılı olan pencereye çıktı. Bir anda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten kafası üzerine beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören çocuklar ise, "Bir anda bağrışma sesleri geldi. Baktığımızda çocuğun düştüğünü söylediler. Daha sonra ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdü" dedi.