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Adıyaman'da elektrikli bisiklet kazası!
Yerel 23.11.2022, 08:32
Adıyaman'da dengesini kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü hastanelik olduADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda seyir hâlinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü Erdoğan Ü., bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.
Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralı Erdoğan Ü.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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