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Adıyaman'da elektrik bisiklet sürücüsü otomobile çarptı
Yerel 16.10.2022, 18:08
Adıyaman’da elektrikli motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman'ın Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi.
A.M.S (11) yönetimindeki elektrikli bisiklet 46 LD 850 plakalı H.D. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 11 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı A.M.S.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve araştırma hastanesine sevk etti.
Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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