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Adıyaman'da 'dur' ihtarına uymadı; motosikleti bırakıp, kaçtı!
Yerel 12.08.2022, 16:10
Adıyaman'da şüpheli motosiklet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamacada motosikleti bırakıp kaçan şahısın aranması sürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletten şüphelenen polis ekipleri motosikleti durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı.
Kovalamaca sonrasında şüphelinin yakalanması için çalışma sürdürüldüğü öğrenilirken, motosiklet çekici tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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