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Adıyaman'da devriyedeki Yunus Timleri'nin gözünden kaçmadı!
Yerel 18.11.2022, 09:58
Adıyaman'da Yunus timlerinin şüphelendiği şahıstan, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca çıktı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da merkezde şüphe üzerine durdurulan şahıstan uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikleti Polis Timleri (Yunus Timleri) Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde devriye attıkları esnada şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.
Şahsın üst aramasında hazır halde 4 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfeamin, 1 adet uyuşturucu aparatı (puyp), ruhsatsız tabanca ve şarjörde dolu halde 6 mermi ele geçirildi.
Şüpheli şahsın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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