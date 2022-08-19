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Adıyaman'da dengesini kaybedip balkondan düştü
Yerel 19.08.2022, 09:58
Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) -Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'inci katındaki evinin balkonunda oturan Hikmet Oktay (50) dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Hikmet Oktay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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