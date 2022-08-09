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Adıyaman'da darp edilen kadın KADES'le yardım istedi
Yerel 09.08.2022, 17:51
Adıyaman’da bir bayan sokak ortasında darp edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye olay Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda S.A adlı bayan, yolda yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından darp edildi.
Telefonda bulunan KADES uygulamasında bulunan yardım butonuna basması sonucu olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, S.A şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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