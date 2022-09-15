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Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altında

Yerel 15.09.2022, 09:48
Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altında

Adıyaman'da, gece saatlerinde Karadağ Kent Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Karadağ Kent Ormanlık alanda gündüz saatlerinde başlayan ve söndürülen orman yangını gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tekrar başladı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, orman ekiplerine ve AFAD Ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen  ekipler 1 saatlik çalışmalar sonunda söndürüldü.

Polis ekipleri ve jandarma ekipleri ormanlık alanda incelemede bulundu.

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