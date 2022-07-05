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Adıyaman'da çarptı kaçtı... Yaşlı kadın yaralandı
Yerel 05.07.2022, 12:10
Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim S.’ye çarparak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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