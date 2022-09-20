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Adıyaman'da çalıntı motosikletle enselendi!
Yerel 20.09.2022, 09:36
Adıyaman'da trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı. Çalıntı motosiklet otoparka çekilirken, sürücüsü gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.
Polis ekipleri tarafından plakasız motosiklet sürücüsüne polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısı karşısında kaçan sürücüsü kısa sürede yakalandı.
Yapılan kontrolde motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücüsü E.A. gözaltına alındı.
Motosiklet ise otoparka çekilen E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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