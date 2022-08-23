Adıyaman'da bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Adıyaman'da bir site içerisinde bulunan bisikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Altınşehir Mahallesi'nde meydana

geldi.5 katlı bir site içerisindeki bahçede bulunan bisiklet kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalındı.

Sabah bisikletlerini yerinde bulamayan site sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemesinin ardından bisikletleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

https://youtu.be/1swXOxBvE9s