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Adıyaman'da bir otomobil kaldırımda oturanlara çarptı!
Yerel 02.09.2022, 12:33
Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaldırıma oturan iki kişiye çarptı.ADIYAMAN (İGFA)- Alınan bilgiye göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda oturan 2 kişiye çarptı. Kazada Sefa B. ve Arif K. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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