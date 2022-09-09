Adıyaman'da bir eve kimliği belirsiz kurşunlama!

Adıyaman'da bir ev kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'de yaşandı.

Ali E.'ye ait olan tek katlı ev kimliği belirsiz kişiler tarafından 4 el silahla ateş edilerek kurşunladı.

Vatandasların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.