Son Dakika

Adıyaman'da bir eve kimliği belirsiz kurşunlama!

Yerel 09.09.2022, 10:41
Adıyaman'da bir eve kimliği belirsiz kurşunlama!

Adıyaman'da bir ev kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'de yaşandı.

Ali E.'ye ait olan tek katlı ev kimliği belirsiz kişiler tarafından 4 el silahla ateş edilerek kurşunladı.

Vatandasların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2022
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:32
Yatsı 20:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Girona 4 4
13. Almeria 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Real Valladolid 4 4
17. Sevilla 4 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0