Adıyaman'da banka güvenlik görevlisine silahla yaralandı

Adıyaman'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ'a banka önünde beklediği esnada yanına yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli tarafından tabancayla 6 el ateş edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da 9 Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan Dağ (38), banka önünde beklediği esnada yanına yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Dağ ve tabancadan çıkan merminin sekerek yaraladığı Gülseren Cilt'i görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Dağ ve kurşunun sekerek yaraladığı Cilt'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatarak görgü tanıklarının ifadesi başvurarak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.