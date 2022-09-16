Adıyaman'da bakır kablo hırsızları bekçilerden kaçamadı!

Adıyaman’da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs bekçilerden kaçamadı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da bir iş yerinden bakır kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli bekçilerin çalışmasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay merkezde bir iş yeri önünde meydana geldi. Şüpheli bir kişi, iş yeri önünde bulunan bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Bu sırada devriye görevinde olan bekçiler, şüpheliyi iş yerinde fark edip suç üstü yakaladı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahsların Suriye uyruklu M.Ü. ve İ.T., olduğunu belirledi.

Şüpheliler çaldığı bakır kablo ile birlikte yakalanırken, kablolar sahibine teslim edildi.

Her iki olayın şüphelilerinin, emniyetteki ifadeleri sonrasında 'Hırsızlık' suçundan adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.