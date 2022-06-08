Adıyaman'da Bakan Özer'den eğitimde 'özel' açılış

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'da Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Perre Uygulama Oteli ile Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da açılış öncesi İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'ın eğitim yatırımları bütçesini yaklaşık 357 milyon liradan 1 milyar 377 milyon liraya çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bakan Özer, son 20 yılda eğitimde büyük bir dönüşümün yaşandığını kaydetti.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli olarak açıldığını ancak Bakanlığın burayı öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri için merkez olarak da kullanacağını ifade eden Bakan Özer, öğretmen eğitim bütçesinin 35 kat artırıldığını dile getirdi. Bu bütçelerin uygulama otellerinde kullanılacağını sözlerine ekleyen Özer, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Otelini de kullanacaklarını ifade etti.



Eğitimin kaybedeni olmayan bir yatırım olduğunun altını çizen Özer, açılışı yapılan Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulu nedeniyle hayırsever Taşar ailesine teşekkür etti.



Özel eğitim gerçekten kritik bir alan olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Özel gereksinimi olan öğrencilerimizin böyle konforlu ortamlarda eğitim alabilmelerini sağlamak gerçekten çok kıymetli. Aslında bu, sosyal devlet olmanın da bir gereği... Onun için Türkiye'nin her noktasında gereksinimi olan çocuklarımızın eğitimlerini alabilmeleri için her türlü çabayı sarf ediyoruz" dedi.



Bu arada Türkiye'de 18 yaşın üzerinde olan engelli vatandaşlar için eğitim kurumu açılacağı müjdesini Hayat Boyu Öğrenme Haftasının açılışında paylaştığını hatırlatan Bakan Mahmut Özer, bu kurumların ilk kez İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmete başlayacağını söyleyerek " İnşallah, bu hizmetlerimizi ülkemizin farklı noktalarına yaygınlaştıracağız." dedi.

Öte yandan Bakan Özer, Adıyaman ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı da makamında ziyaret etti. Özer, eğitim yatırımlarına arsa bulunması, okulların altyapı donatımı gibi pek çok alanda eğitimin kalitesinin artması için verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek Başkan Kılınç'a başarılar diledi.

