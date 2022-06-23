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Adıyaman'da aracın çarptığı 2 çocuk yaralandı
Yerel 23.06.2022, 18:57
Adıyaman’da hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı. Yola savrulan çocuklar yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Alitaşı Mahallesi’nde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 HH 080 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan iki Suriyeli çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuklar yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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