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Adıyaman'da ambulansa çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Yerel 30.09.2022, 17:38
Adıyaman'da sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil görevden dönen ambulansla çarpıştı. Sürücü, olay yerinden kaçarken, kazada bir doktor yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile bir olaydan döndüğü öğrenilen Ali Göler yönetimindeki 02 ABR 770 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kaza sonrası çarpan otomobil kaza yerinden kaçarken, doktor Ayşegül Kutlu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaralı doktor, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kutlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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