Adıyaman'da altyapısı tamamlanan Şevenk Yolu trafiğe açılıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nibirbirine bağlayacak olan ve kısa süre önce altyapı çalışmaları tamamlanan Şevenk Yolunda sürdürülen asfaltlama çalışmaları yerinde inceledi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi tarafından, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni birbirine bağlamak için Şevenk Yolunda sürdürülen alt ve üstyapı çalışmalarıtamamlanma aşamasına geldi.

Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı işlemleri gerçekleştirilen yolda, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleritarafından da üstyapı çalışmalarına başlanıldı.

Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kısa süre içerisinde trafiğe açılması beklenen yolun tamamlanması ile ilde alternatif bir yolun daha hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Kılınç, göreve gelinen günden bu yana şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla ulaşım ağını genişletmek için yoğun bir gayret ortaya koyduklarını belirterek, "Bu yolardan sadece bir tanesi olan Şevenk Yolu'nda da sürdürdüğümüz yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında, asfalt serimi devam ediyor. Millet Caddesiyle 400 Yataklı Hastaneyi bağlayacak olan yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, personellerimize kolaylıklar diledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp yolu trafiğe açacağız" dedi.