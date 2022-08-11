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Adıyaman'da AFAD ekipleri kanala düşen ineği kurtardı
Yerel 11.08.2022, 13:08
Adıyaman'da sulama kanalına düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'ın Vartana Köyü'nde eski sulama kanalına düşen ineği gören vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına düşen ineği kurtardı.
İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.
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