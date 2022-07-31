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Adıyaman Çelikhan'da tütün tarlasındaki kenevire tutuklama
Yerel 31.07.2022, 08:54
Adıyaman'da uyuşturucu madde satıcıları ve sevkiyatın önlenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde M.T adlı şahsın tütün tarlasına içerisine gizlenmiş şekilde 52 kök hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda söz konusu şahıs esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesi sonrasında adli makamlara sevk edilen M.T., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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