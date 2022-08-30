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Adıyaman Besni'de otomobilin üstünde ağaç devrildi
Yerel 30.08.2022, 11:20
Adıyaman’ın Besni ilçesinde ağacın otomobilin üstüne devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Besni ilçesine bağlı su gözü piknik alanından meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 23 FL 403 plakalı otomobilin üzerine rüzgardan dolayı ağaç devrildi.
Aracın üzerine devrilen ağaç nedeni ile otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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parçalı az bulutlu
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