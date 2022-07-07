Adıyaman bayrama hazır

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda eda etmeleri ve bayramı en güzel şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı.

ADIYAMAN (İGFA) - 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, oluşturduğu ekiplerle kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirleri aldı.

Bayram öncesi ve süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile belirlenen kurban satış ve kesim yerleri ile mezarlık ve ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiren Belediyemiz, ilgili birimleriyle bayram boyunca da 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Kurban Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü tarafından genel temizlik, ibadethane temizliği ve mezarlık bakımı, Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından da koordineli bir şekilde sürdürülen hayvan satış ve kesim yeri çalışmalarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, sorunsuz bir bayram için her türlü önlemini aldı.

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Bayram süresince belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen yetkililerimiz, bayram öncesi ve sürecindeki çalışmalarında da tamamlandığını dile getirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, öncelikle hayvan satış ve kesim yerlerinin belirlediğini dile getirerek, "İlimizde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış ve kesim yerleri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre; kurban satış yerleri için Bahçecik Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı, özel besi çiftlikleri ve Altınşehir Mahallesi'nde bulunan SANKO Tekstil İşletmeleri alanı kullanılacak. Hayvan kesimi için de yine Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı kesim alanı, özel besi çiftlikleri ve Altınşehir Mahallesi'nde bulunan SANKO Tekstil İşletmeleri alanı, oto yıkamalar, Saftat Et Kombinesi, Yeni Mahalle'deki kalıcı semt pazarı alanı ile Adıyaman Belediyesi'nin eski Su İşleri müdürlüğü alanlarının kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

SAĞLIK OCAĞI VE GÖLEBATMAZ CADDELERİNDE TEZGÂH KURMAK BU YIL DA YASAK

Yetkililer ayrıca, bayram arifesinde Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddelerine tezgah kurulmasının bu yılda yasaklandığını sözlerine ekledi.

Sözlerini, olası bir olumsuzluğa karşı Adıyaman Belediyesi olarak bayram süresince vatandaşa hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek sonlandıran yetkililer, vatandaşların bayram boyunca şikayetlerini 153 Beyaz Masa ve 110 İtfaiye birimlerine iletebileceğini ifade etti.