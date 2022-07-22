Adana’nın susuzluğu sona erecek

İçme suyu çalışmaları kapsamında Ceyhan’daki tüm içme suyu şebekesini değiştiren ve yaşanan su basınç problemini de ortadan kaldıran ASKİ ekipleri, hattaki yüksek tazyik sayesinde suyun üst katlara rahatlıkla ulaşabilmesini sağladı.

ADANA (İGFA) - Daha yaşanabilir bir Adana için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yeni projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Zeydan Karalar’ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından projelerini titizlikle yürüten ASKİ, 1695 kilometre içme suyu hattı inşa ederek Adanalıların sağlıklı suya ulaşmasını sağladı. Kayıp ve kaçağa yol açan eski asbestli borular değiştirilerek yerine daha dayanıklı yeni nesil borular kullanılarak fiziki kayıpların önüne geçiliyor.

ARTAN SU İHTİYACI KARŞILANIYOR

İçme suyu çalışmaları kapsamında Ceyhan’daki tüm içme suyu şebekesini değiştiren ve yaşanan su basınç problemini de ortadan kaldıran ASKİ ekipleri, hattaki yüksek tazyik sayesinde suyun üst katlara rahatlıkla ulaşabilmesini sağladı.

Kozan geneline döşemesi yapılan 225 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattıyla birlikte ilçenin su problemi çözüldü ve daha önce suyu olmayan yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlar da sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuştu.

Vatandaşların susuzluk yaşamaması için Adana genelinde 69 adet içme suyu deposu inşa edildi. Bu çalışmalar dahilinde Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin artan su ihtiyacını karşılamak ve su rezervini artırmak üzere bölgedeki mevcut depoya ek olarak 15 bin ton kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi.

ASKİ SAYESİNDE GÜÇLÜ ALTYAPI

Altyapıyı güçlendirmek ve birçok noktada kronikleşen su baskını sorununu ortadan kaldırmak için toplam 274 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattının döşemesi yapıldı. Birleşik sistem çalışan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak şebeke üzerindeki yük hafifletildi ve bu sayede şiddetli yağışlarda su tahliyesinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi sağlandı.

ASKİ tarafından hayata geçirilen başarılı projeler neticesinde Barajyolu, Turgut Özal Bulvarı, Saydam Caddesi, Yüreğir – Polis Okulu civarı, İncirlik, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı gibi muhtelif bölgelerde kuvvetli yağışlar sonucu oluşan su baskını sorunu son buldu.