Adana’nın dört bir yanı şantiyeye çevrildi

Adana Yüreğir ilçesinde yapılan üst geçit, altyapı ve üstyapı çalışmalarının açılışını yapan Başkan Zeydan Karalar’a bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin en uzun bulvarlarından olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. Asfalt ve kaldırımı yenilenen bulvarda kanalizasyon projesi, yağmur suyu hatları ile yaya üstgeçidinin açılışı gerçekleştirildi. Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapılan açılış törenine bölge halkı ve Adanalılar yoğun ilgi gösterirken, siyasiler, meclis üyeleri ve muhtarlar da açılışa katıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muzaffer Bolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti. Muzaffer Bolat, kazaların yaşandığı bir noktada yaya üstgeçidi yapılmasının ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasının halkı mutlu ettiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki çalışmaların halkın ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

VATANINI EN ÇOK SEVEN İŞİNİ EN İYİ YAPANDIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, Adana’nın çok sayıda özelliğini, aynı zamanda insanlarının güzelliğini tanıtmak için çaba gösterdiklerini, bunda da başarılı olduklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar, belediyeyi devraldıklarında karşılaştıkları vahim tabloyu tersine çevirdiklerini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” sözüne uygun çalışıldığında işlerin yoluna girdiğini bütün Türkiye’ye gösterdiklerini söyledi.

MİLLETİMİZ, KENDİ PARASININ NERELERE HARCANDIĞINI BİLMELİ

Başkan Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na yıllardır el atılmıyordu. Biz buraya bulvar boyunca 100 milyon liraya yakın para harcıyoruz. Yağmur yağdığında sel oluyordu. Buraya önemli yatırım yaptık ve yağmur suyunu tahliye eden hat inşa edildi. Daha önce bu sorunlara el atan olmamıştı. Bölgeye önemli başka tesisler, hizmetler yapacağız. Altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla sorular giderilecek, ihtiyaçlar karşılanacak. Halkımızın nereye ne para harcayacağımızdan, ne tür yatırımlar yapacağımızdan haberi olmalı. Milletimizin, kendi parasının nerelere, nasıl harcandığını bilmeye hakkı var” dedi.

Konuşmaların ve açılış programının ardından muhtarlar ve halk Başkan Zeydan Karalar’a, hizmetlerden dolayı teşekkür etti.