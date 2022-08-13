Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kentin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım bakım ve onarım işlemleri ile hem vatandaşların hem de üreticilerin takdirini topluyor. Akdeniz’de hem sebze hem de meyve üretiminin kalbi olan Adanalıoğlu’nun Akdeniz Caddesi’nde çalışma yapan yol yapım ekipleri, asfalt serimi ve kaldırım faaliyetlerini tamamladı. Adanalıoğlu, Adanalıoğlu Limonlu ve Akdeniz Mahallesi’nde bulunan üretici ve vatandaşlar için ana arter konumunda olan 2 bin 500 metrelik yolda 14 bin 405 ton sıcak asfalt çalışması, 17.407 metrekare kaldırım çalışması yapıldı.MERSİN (İGFA) - Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Gençlik Caddesi’nde 1,70 Km, Adanalıoğlu Mahallesi Şıh Mahmut Caddesi’nde 600 metre, Atatürk Caddesi’nde ise 1,70 Km olmak üzere toplam 4 km uzunluğundaki yolda çalışmalar tamamlandı.

“Adanalıoğlu’na yakışır bir yol oldu”

Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar, Akdeniz Caddesi’nin bölge için önemini anlatarak çalışmayı değerlendirdi. Sakar, “Çok güzel bir yolumuz oldu. Adanalıoğlu, Türkiye’nin ekonomisine çok katkısı olan bir yerdir. Burası tarım bölgesi, aynı zamanda turizm de var. Çok güzel bir yol çalışması oldu. Bizim buraya devamlı başka yerlerden tüccarlar gelir. Nektarin, muz olayımız da var. Biberin de kalbi burada atıyor. Tabi şu an bizim bölgemize giren arkadaşlar şunu söylüyorlar; ‘harika bir yol oldu’. Teşekkür ediyorlar. Adanalıoğlu’na yakışır bir yol oldu. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Son 20 yıldır hiç görmediğimiz en güzel yollardan biri”

Akdeniz Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Son 20 yıldır hiç görmediğimiz en güzel yollardan biri. İnşallah hizmetlerin devamı da gelir. Gerçekten bizim yolumuz şu an çok iyi. Bir de bizim burası tarım bölgesi olduğu için ve denize yakın olduğumuzdan dolayı çok işlek bir yolumuz var” dedi.

“Bugüne kadar böyle bir çalışma olmadı”

Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can da söz konusu çalışmanın benzerinin bugüne kadar yapılmadığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Can, “Yolumuz çok güzel oldu. Bugüne kadar böyle bir çalışma olmadı ve çok güzel oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesi ilgilendiren bir yol, çok güzel bir çalışma oldu, herkes de memnun” diye belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır Akdeniz Mahallesi’nde oturan Abdulkerim Kayıkçı, yapılan yoldan en çok memnun olan bölge sakinlerinden biri. Üreticiliğin yanı sıra zirai ilaç dükkanına sahip olduğunu söyleyen Kayıkçı, yolun eski halinin kendilerini zorladığını belirterek, “Yolun eski hali çok kötüydü. Şu an mükemmel bir yol yapıldı. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Harika bir yol oldu. Bizim açımızdan da çok güzel oldu. En azından gelen müşterilerimizin giriş çıkışları daha rahat, daha mükemmel bir şekilde oluyor. Bu yol hem seralara, hem çiftçilerimize, hem de bütün vatandaşlarımız için çok güzel ve çok faydalı oldu” dedi.

“İstediğimiz zaman istediğimiz saatte Hal’e yetişebiliyoruz”

Adanalıoğlu’nda serası olan ve Mersin merkezden sürekli gidiş geliş yaptığını ifade eden bölge sakinlerinden Ayhan Demir, üreticiler için yolun önemini anlattı. Demir, şunları söyledi:

“Gerek Kazanlı gerek buralar; genelde bu yolları kullandığım için fevkalade bir hizmet oldu. Şu an Adanalıoğlu bir şehir görünümüne büründü, çok memnunuz. Yüzde yüz bir değişim oldu. Gerek Kazanlı’dan geçerken, gerek direkt ana yoldan Adanalıoğlu’na giriş yaparken çok sıkıntılar yaşıyorduk. Şu an yollarımız gerçekten fevkalade güzel. İstediğimiz zaman, istediğimiz saatte Hal’e yetişebiliyoruz. Ürünümüzü vaktinde yetiştirebiliyoruz, fazla trafik sıkıntısı yaşamamaya başladık. Yollarımız çok açık, rahat bir şekilde gidip geliyoruz.”