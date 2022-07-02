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Adana’da jandarmaya yeni bina
Yerel 02.07.2022, 09:42
Adana Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yeni hizmet binasının temeli atıldı.ADANA (İGFA) – Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı.
Program esnasında projeyi inceleyen ve temelde incelemelerde bulunan Vali Elban, projenin Adana’ya hayırlı olmasını temenni etti.
Törende Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş de hazır bulundu.
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