Adana’da asfaltsız yol kalmayacak

Adana Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ve ilçelerde asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezinde ve ana arterlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Adana’nın ana arterlerinden Kasım Gülek Bulvarı’nda bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi’nde de sathi kaplama çalışması yaptı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri Kozan kent merkezinde ve taşrada bitümlü sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Kozan Kaleardı Sokak’ta bitümlü sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine açan ekipler, Aslanpaşa- Bağlar mahallelerini birbirine bağlayan Mustafa Üstün Caddesi ve Çanaklı- Varsaklar arasındaki Aladağ Sokak’ta sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Fehmi Özel Türkay Caddesi’nin altyapısı tamamlanan bölümünde asfaltlama çalışmasını bitiren ekipler, kalan bölümde altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte asfaltlamaya devam edecek.

TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN ASFALT VE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI

Kasım Gülek Bulvarı, Yasemin Caddesi, Barbaros Caddesi, Yüreğir Havutlu, Kozan Aslanpaşa Mahallesi Mustafa Faik Üstün Caddesi, Kozan Varsaklar Mahallesi Aladağ Sokak, Kozan Kaleardı Sokak, Kozan Fehmi Özel Türkay Caddesi Mezarlık Yolu, Yumurtalık Demirtaş-Sugözü arası, Yüreğir Kaşarlı-Yukarıçiçekli arsası, Cehan Üçdutyeşilova, Kozan Kavuklu-Bağtepe-Postkabasakal, Yüreğir Abdioğlu, Kozan Bağtepe-Damyeri-Tepecikören, Obalar Caddesi, Fuzuli Caddesi, Saydam Caddesi, Türkmenbaşı Bulvarı Çukurova Belediyesi Kavşağı, İnönü Caddesi, Yeni Stadyum Yolu, Sarıçam Karakolu-Balcalı Kavşağı, Ceyhan İlhan Egemen Darendelioğlu…