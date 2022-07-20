Adana’da asfalt yol seferberliği

Adana Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve merkezde cadde ve sokakları asfalt ile yenilemeye devam ediyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve kırsal ilçelerin çok sayıda noktasında devam eden ve sona eren asfalt-yol yapım çalışmaları şöyle:

Yüreğir; Çelemli, Kayarlı- Yukarıçiçekli yolu, Şahinağa-Solaklı, Yasemin Caddesi, Ceyhan; Fevzi Çakmak Bulvarı, Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı, İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı, Oktar Cirit Caddesi, Üçdut-Yeşilova, Çiftlikler Mahallesi yolu, M. Sepetçioğlu Bulvarı, Emin Civelek Caddesi, Kozan; Postkabasakal, Şamlıoğlu Caddesi, Şehit Murat Özkozanoğlu Caddesi, Güneri, Yassıçalı, Ilıca, Saimbeyli; Çatak, İmamoğlu; Aliler – Yağızlar arası, Karaisalı; Kuzgun Mahallesi, Karataş; Sarımsaklı – Tabur Sahil Yolu, Yumurtalık; Sugözü – Demirtaş Mahallesi bağlantı yolu, Sarıçam; Ertuğrul Gazi Caddesi, Adnan Kahveci Bulvarı, Çınarlı Anayolu, Seyhan; Barbaros Caddesi ve Adana Çimento Fabrikası yolu.