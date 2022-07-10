Adana Valisi vatandaşlarla bayramlaştı

Kurban Bayramı vesilesiyle Valiliğimizce düzenlenen resmi bayramlaşma töreni Adana Valisi Dr. Süleyman Elban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ADANA (İGFA) - 75. Yıl Sanat Galerisi’nde düzenlenen törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılan herkesin bayramını kutlayan Vali Elban; bayramların milletimizin birlik, beraberliğini perçinleyen hoşgörü örneklerinin en güzellerinin yaşandığı çok özel günler olduğunu kaydederek “Bayramlarımız dargınlıkların unutulduğu, tüm insanlarımızın umudun ortak paydasında birleştiği günlerdir. Kurban Bayramımıza bir kez daha kavuşmamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Adanalı hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ediyor, yüce milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Bayramlaşma programı katılımcılarla sohbet edilmesinin ardından sona erdi.