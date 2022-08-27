Adana Büyükşehir Belediyesi her kulvarda halkın yanında

Adana Büyükşehir Belediyesi; Başkan Zeydan Karalar’ın hassasiyetleri doğrultusunda, rutin belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği halinde yürütülen Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde hizmetlerin yaygınlaştırılması, ulaşılabilirliğin artırılması, göçmen ve yerel halktan daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilmesi açısından hazırlanan “Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi” halkla buluşmaya devam ediyor.

Proje kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlara, göçmen unsurlara, çadırlarda yaşayan tarım işçilerine ve diğer ihtiyaç sahiplerine SGDD-ASAM, IOM ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü Şube personeli ziyaretler gerçekleştiriyor.

TARIM İŞÇİLERİNE VE AİLELERİNE SAĞLIK-HİJYEN DESTEĞİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Bakım ve Doktorlu Ekip Hizmetleri kapsamında, IOM, SGDD-ASAM ortak çalışması sonucunda Karataş İlçesi Bebeli Mahallesi’ndeki tarım alanlarında kurulan çadırlarda güç koşullarda yaşayan tarım işçileri ve ailelerine yönelik sağlık hizmeti verildi.

Ziyaretlerde temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik evde bakım, bilgilendirme, belediye sağlık hizmetleri sunumu, gezici kuaför aracı ile saç kesimi ve farkındalık oturumları yapıldı.

Ziyaretler kapsamında ayrıca ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi aylık periyotlar halinde dezavantajlı bölgelere sağlık hizmeti götürmeye devam edecek.