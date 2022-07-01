Adalet Bakanı Bozdağ Kütahya'da

Kütahya Adalet Sarayı temel atma töreni için Kütahya’ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezinde karşılandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Adalet Sarayı temel atma, Nesrin Güral Anaokulu temel atma ve bir dizi temaslar için Kütahya’ya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı il protokolü Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezinde karşıladı. Merkezi gezen Bakan Bozdağ, Frig Çevre ve Medeniyet Merkezinde yapılan el işi ürünleri inceledi.

Merkezdeki incelemenin ardından Bakan Bozdağ, Kütahya yeni Adalet Sarayı temel atma tören alanına geçti. Bakan Bozdağ temel atma töreninde yaptığı konuşmada Kütahya’nın tarihi ve güzel bir şehir olduğunu ifade ederek, Kütahya’nın mimari özelliklerine uygun şekilde projelendirilen yeni adalet sarayının hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Temel atma töreninin ardından Bakan Bozdağ ve beraberindeki heyet Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Temel atma törenlerine Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Bakan Yardımcıları Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve il protokolü katıldı.