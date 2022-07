Acıpayam, Gençlik ve Kültür Merkezi’ne kavuşuyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Acıpayam ilçesine kazandırılacak Gençlik ve Kültür Merkezi protokolünü imzaladı. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Acıpayam’ın yapılan yatırımlarla şehir havasına büründüğünü belirten Başkan Zolan, tesisin Acıpayam’a çok yakışacağını söyledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Acıpayam Belediyesi işbirliği ile Acıpayam ilçesine kazandırılacak Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin protokolü imzalandı. Protokole Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş, Acıpayam Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Altuğ, Abdullah Kandemir ve Şükrü Yalçın ile Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler katıldı. Şevkan burada yaptığı konuşmada çok büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, “Başkanımız Sayın Osman Zolan yıllar önce ‘Nefesinizin daraldığı noktada ben varım, korkmayın’ demişti. Hakikaten de öyle oldu. Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için” dedi. Söz konusu tesisi Acıpayamlıların dört gözle beklediğini anlatan Şevkan, Acıpayam Gençlik ve Kültür Merkezi’nin gençlerin ve Acıpayam halkının uğrak yeri olacağını ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise protokolün kendisini de çok heyecanlandırdığını belirterek, Acıpayam’ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu, yapılan yatırımlarla ilçenin şehir havasına büründüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Acıpayam’a bugüne kadar birçok yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, “2014 seçimlerine giderken ‘Şehir merkezimizde ne varsa ilçelerimizde de o olacak’ demiştik. Çok şükür tüm ilçelerimizde aynı anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi. Bugün çok güzel bir protokolün altına imza attıklarını kaydeden Başkan Zolan, projeyle Acıpayam’ın bir eksikliğini daha gidermiş olacaklarını söyledi. 3 katlı tesiste 544 kişilik konferans salonu, 2 adet sinema salonu, el sanatları ve meslek kurslarının verileceği 8 adet atölye, halk oyunları salonu, kafeterya ve okuma alanı bulunacağını belirten Başkan Zolan, “Merkezimiz Acıpayam’a çok yakışacak. İlçemizdeki insanlarımıza en üst seviyede hizmet verecek” dedi.

Bir an önce temel atma töreni yapmak istediklerini kaydeden Başkan Zolan, projenin ve finansmanının hazır olduğunu, artık ihalenin yapılacağını belirterek, destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na da teşekkür etti. Güçlü bir işbirliği ile tesisi inşa edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, “Acıpayam’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Orada her yapılan her işi Acıpayamlılar hak ediyor. Onlara hizmet etmek bizim vazifemiz” diye konuştu.