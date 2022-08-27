Abide Kavşağı Projesi hızla ilerliyor

Şanlıurfa’da şehir içi trafik yükünün büyük bir bölümünü üstlenen ve ihtiyacı karşılaşmakta zorlanan Abide Kavşağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle yapılan ilave köprü ile nefes alacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Kent genelinde yeni yollar, köprü ve kavşaklar ile Şanlıurfa’da ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üreten, vatandaşların konforlu ulaşım imkânlarından faydalanmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak olan Abide Kavşağı ilave köprü yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan, Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağında çalışmalar hızla ilerliyor.

Ulaşımda vatandaşları konforlu yollarla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Önemli geçiş güzergâhlarından biri olan, çalışmaların devam ettiği Abide Kavşağında şehir içi trafik akışı önemli ölçüde rahatlatılacak.

Ana güzergâhlarda yaptığı çalışmalarla trafik yükünü azaltan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abide Kavşağı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan çalışmaların devam ettiği Abide Kavşağı projesi inşaat çalışması için başlatılan geri sayım 105. gününde de devam ediyor.

Şehre nefes aldıracak ulaşım projelerine devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlayan Abide Kavşağına neşter vurarak ilave köprü projesiyle kent merkezine nefes aldıracak.