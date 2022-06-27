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ABB’nin yaz okullarına yoğun ilgi

Yerel 27.06.2022, 09:45
ABB’nin yaz okullarına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz tatiline giren öğrencilere yönelik hayata geçirilen “Yaz Okulu” yoğun ilgi görüyor.

ANKARA (İGFA) - Çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik ederek yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ABB’nin; Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde açtığı ‘Yaz Okulu’ dolup taşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalarla eğitim ve öğretim dönemi kadar yaz tatilinde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Başkentli çocukların ve gençlerin eğitim ile kişisel gelişimine katkı sağlamayı, sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan ABB, yaz tatilinin başlamasıyla Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezlerinde ücretsiz “Yaz Okulu” açtı.

YAZ OKULU’NA YOĞUN İLGİ

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören Yaz Okulu’nda incelemelerde bulunan ve tek tek sınıfları ziyaret eden ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, şu bilgileri paylaştı:

“Yaz Okullarımızı 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla açmış bulunmaktayız. 20 Haziran-21 Ağustos tarihleri arasında 20 merkezimizde spordan edebiyata, sanattan kültürel etkinliklere kadar her branşta çocuklarımıza eğitimler vereceğiz. Yaz Okullarına 15 binden fazla yoğun kayıt aldık. Tüm Ankaralı çocukları faaliyetlerimize bekliyoruz.”

Sınıfları dolduran ve birbirinden renkli aktivitelere katılmaya başlayan çocuklar ve gençler yaz tatili boyunca; NFT Tasarım, Voleybol, Atletizm, Basketbol, Futbol, Jimnastik, Judo, Gitar, Zumba, Yüzme, Okçuluk, Badminton, Dart, Masa Tenisi, Yoga, Güreş, Satranç, Resim, Bağlama, Okuma-Yazma, Fonksiyonel Hareket Eğitimi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik, İngilizce, Karate, Akıl Oyunları, Pilates Welness, Futbol, Dart, Kuran-ı Kerim, Okuduğunu Anlama, Doğa ve Çocuk, Diksiyon, Robotik Kodlama, Step- Aerobic, Taek-Wondo, Bilgisayar, Ahşap Boyama, Kick Boks, Masa Atölyesi, Mutfak Atölyesi, El Sanatları, Makrome, Seramik, İşaret Dili, Osmanlıca, Geleneksel El Sanatları, Sanat Atölyesi Arkeoloji Tarih ve Müzecilik, Hızlı Okuma, Origami, Ritim Atölyesi, Mental Aritmetik ve Drama gibi pek çok branşta eğitim alacak.

 AİLELER DE ÇOCUKLAR DA MEMNUN

Ankara genelinde Yaz Okulu’nun eş zamanlı olarak açıldığı 20 merkeze adeta akın eden öğrenci ve aileler, memnuniyetlerini şu sözlerle ifade etti:

-Seval Akkaya: “Çocuğum buraya gelmekten çok mutlu. Ben de onun sayesinde aktifim. Buradaki dersler çok katkı sağlıyor çocuğuma.”

-Aynur Ünal: “İki çocuğum da Yaz Okulu’na geliyor. İlk defa başladılar ve çok eğleniyorlar. Derslerden çok sanatsal ve spor faaliyetlerinin olması bizi daha çok memnun etti.”

-Cemre Temelci: “Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok sevdim. İlk derste heyecanlandım. Böyle bir imkân sağlanmasından çok mutlu oldum.”

-İpek Beyza Karaköse: “Burayı çok sevdim bir sürü arkadaşım oldu. Jimnastik, drama, İngilizce ve bir sürü başka dersler alıyoruz, hem eğleniyorum hem de öğreniyorum.”

-Zeynep Ceyda Cıbır: “Dersler çok eğlenceli. Görsel sanat dersleri daha çok ilgimi çekiyor.”

-Ali Emre Cankütük: “Burada keyifli zaman geçiriyorum. Arkadaşlarla oyun oynuyoruz, spor yapıyoruz. Güreş yapmayı çok seviyorum.”

-Mehmet Görkem Kılınç: “Arkadaşlarımla vakit geçirebileceğimiz güzel bir yer. Kendimizi geliştirmek için imkân bulabileceğimiz bir yer. Eğlenceli zaman geçiriyorum.”

Başkentli çocukların ve gençlerin boş zamanlarını da değerlendirebileceği Yaz Okulu, 21 Ağustos 2022 tarihine kadar açık olacak.

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